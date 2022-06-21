Власти Херсонщины посчитали самоубийством попытки прорыва ВСУ в регион

Попытки ВСУ прорываться в Херсонскую область — самоубийство. Такое заявление сделал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область — это степная зона. Любые действия, которые начинаются украинской стороной, обречены и сродни самоубийству. Примером тому несколько провалившихся операций. Ударной силы у украинской армии уже нет. Никто не хочет умирать за режим Зеленского. Боевой дух украинской армии подорван», — сказал он. Егo процитировалo РИА «Новости».

Стремоусов добавил, что ситуация в Херсонской области в данный момент спокойная. Многие жители, по его словам, не поддаются влиянию украинской пропаганды.

Российские военнослужащие в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область, а также приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Военно-гражданские администрации появились в регионах, там ввели рубли в оборот, началось вещание российских радиостанций и телеканалов.