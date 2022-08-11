ВСУ нацелились на хранилища радиоактивных отходов Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины пытаются попасть по бетонным хранилищам на Запорожской АЭС, там хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Он заявил, что ВСУ выбрали целями хранилище отработанного ядерного топлива и систему охлаждения реакторов. Зафиксированы минимум три попадания в районе хранилища.

В результате обстрелов АЭС оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская», из-за обрыва линий электропередач на поле произошел пожар. Специалистам станции приказали перейти в защищенные помещения. Загрязнений на станции зафиксировано не было, радиационный фон в норме.

До этого пользователи соцсетей сообщили, что над АЭС поднимается дым. Рогов отметил, что удары наносятся с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, а также из населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, находящихся под контролем Украины.