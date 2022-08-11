Очевидцы сообщили о дыме над Запорожской АЭС

Пользователи соцсетей сообщили, что над Запорожской АЭС поднимается дым. По данным члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, украинские боевики снова обстреляли АЭС и территорию вблизи атомного объекта.

«Украинские террористы продолжают массированный обстрел Энергодара и территории ЗАЭС. Зафиксировано пять „прилетов“ в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

По его информации, пострадавших нет. На небольшом участке загорелась трава.

Однако после этого еще пять «прилетов» произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС, добавил Рогов.

«В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести „пересменку“. Ведь для безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать работники предварительной смены», — сообщил член главы ВГА Запорожской области.

Он подчеркнул, что удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, а также из населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, находящихся под контролем Украины.