Спецоперация 27 декабря 2022, 08:22 ВСУ направили штурмовые группы наемников в район Кременной — Марочко Офицер НМ ЛНР Марочко заявил об отправке ВСУ группы наемников в район Кременной Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские силы стали перебрасывать в район Кременной в ЛНР штурмовые группы, в которых есть иностранные наемники. Они восполнят потери в рядах ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.

«В районе населенного пункта Кременная отмечена переброска штурмовых групп, состоящих из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наемников», — сообщил он.

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Марочко добавил, что подразделения ВСУ потеряли много людей, когда пытались прорвать линию обороны ВС России. Националисты вернулись на ранее оставленные позиции, чтобы перегруппироваться. Разведданные показали, что после восполнения потерь Вооруженные силы Украины могут вновь пойти в наступлении на этом участке фронта.

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Накануне сообщалось, что ВСУ в районе Кременной за сутки потеряли свыше 60 бойцов. Ранее собеседник агентства рассказывал, что на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР зафиксировали присутствие наемников из более чем 30 государств.