Спецоперация 26 декабря 2022, 12:01 ВСУ за сутки потеряли больше 60 человек в районе Кременной — МВД ЛНР МВД ЛНР: украинские войска за сутки потеряли более 60 человек в районе Кременной РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины за последние сутки потеряли более 60 человек в районе Кременной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД Луганской Народной Республики.

Кроме того, ВСУ потеряли около 10 единиц легкой бронированной техники.

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А по данным офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, в ходе наступательных действий подразделений НМ в течение суток удалось уничтожить до 50 солдат украинской армии, два танка и бронетранспортер, четыре артиллерийские установки, два беспилотника и 18 единиц автомобильной техники.

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Кроме того, по информации Марочко, ВСУ несут огромные потери в Артемовске: ВС России уничтожают на этом направлении до целого батальона противника за сутки. А на Купянском направлении украинские военнослужащие стали саботировать приказы начальства в свете больших потерь в своих рядах.

Из-за плохого укомплектования ВСУ вынуждены в большом количестве привлекать иностранных наемников. В рядах украинской армии сражаются наемники из более чем 30 стран.