ВСУ нанесли удар по Алчевску в ЛНР | 360°

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ВСУ нанесли удар по Алчевску в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску

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Вооруженные силы Украины в ночь на вторник выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Алчевск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня в Telegram-канале.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:32 — по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — сказано в сообщении.

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Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями в 1996–2000 годах, производится с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету. Прицельная дальность стрельбы — до 80 километров.

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Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что референдум о признании ЛНР субъектом России состоится осенью. Это произойдет «в ближайшее время», сказал он.

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