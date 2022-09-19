Депутат назвал сроки референдума о признании ЛНР частью России | 360°

Спецоперация 19 сентября 2022, 21:50 Поделиться Telegram

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Viber Депутат назвал сроки референдума о признании ЛНР частью России Депутат Водолацкий заявил, что референдум о признании ЛНР субъектом РФ состоится осенью РИА «Новости»

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Референдум о признании ЛНР субъектом России состоится осенью. Он пройдет «в ближайшее время», заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Я думаю, это [референдум] будет в ближайшее время. Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. <…> Это будет осень, но не поздняя», — сказал он.

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Водолацкий подчеркнул, что избирательная система ЛНР на 100% готова к тому, чтобы провести референдум.

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Республики Донбасса стремятся стать частью Российской Федерации. Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководству республик с предложением провести референдум в ближайшее время. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видео, размещенном в его Telegram-канале, подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником.

По его словам, инициатива общественных палат отражает ситуацию в регионе. Кроме того, Пушилин призвал руководителя ЛНР поручить силовикам проработать вопросы безопасности на фоне обстрелов со стороны украинских солдат.

ВСУ за минувшие сутки снова обстреляли Запорожскую АЭС и колонию в Еленовке. Киевские солдаты безуспешно пытаются переломить ход боевых действий на Херсонском направлении. По мнению военного аналитика Михаила Онуфриенко, это бессмысленное затягивание конфликта, которое ни к чему не приведет.

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