Спецоперация 25 апреля 2023, 09:29 ВСУ накопили силы на Краснолиманском направлении для наступления Экс-офицер Марочко: ВС России мешают ВСУ наступать на Краснолиманском направлении Пресс-служба Минобороны

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Вооруженные силы Украины собрали достаточно бойцов и техники для начала контрнаступления на Краснолиманском направлении. Однако российские авиация и артиллерия не позволяют противнику сделать это, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На Краснолиманском направлении противник накопил достаточно сил и средств для проведения действий наступательного характера на небольших участках местности», — написал он.

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По словам Марочко, анализ численности бойцов ВСУ, их сосредоточения и наличия техники показал, что противник готов к контрнаступлению на узких участках. Однако авиация и артиллерия ВС России представляют большую угрозу для военных Украины. Поэтому их командование пока опасается реализовать свои планы.

Украинские военнослужащие, отмечал Марочко, стали бросать не передовую большое количество мобилизованных. Новобранцы перед отправкой на фронт даже не проходят обучение.