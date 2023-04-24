Мир 24 апреля 2023, 09:20 ВСУ начали бросать на передовую новых неподготовленных мобилизованных Марочко: ВСУ кидают на передовую большое количество мобилизованных без подготовки Unsplash

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Командование ВСУ начало переброску на передовую большого количества новых мобилизованных. Об этом в комментарии ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Основная часть украинских мобилизованных, обратил он внимание, не проходят обучение перед отправкой в зону боевых действий.

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Такие данные, по словам Марочко, предоставила разведка. Примерное количество новобранцев он не назвал.

Украинские власти неоднократно заявляли о том, что весной ВСУ собираются пойти в контрнаступление. Премьер-министр республики Денис Шмыгаль указывал, что оно состоится, если армия Украины будет на 100% готова к этому. При этом он допустил, что наступательные действия могут перенести на лето.

Об использовании ВСУ неподготовленных мобилизованных ранее неоднократно сообщали военные эксперты. На это указывал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В начале марта он призывал президента Украины позволить старикам и молодым людям, которых перебросили в Артемовск, покинуть город и вернуться к своим семьям.