Спецоперация 09 декабря 2022, 15:33 ВСУ начали вывод войск из Соледара в Славянск WarGonzo: два батальона ВСУ покидают Соледар РИА «Новости»

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ВСУ начали отвод остатков двух батальонов 93-й отдельной механизированной бригады из Соледара. Об этом сообщил проект WarGonzo в своем Telegram-канале со ссылкой на оперативные источники.

Военный корреспондент Семен Пегов, автор канала WarGonzo, уточнил, что, по разведданным, командование неонацистов планирует отвод подразделений в Славянск для перегруппировки.

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С этой целью туда направили киевское подразделение «Айдара»* в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-ю бригаду территориальной обороны Киева.

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«Отход связан с катастрофическими потерями ВСУ по линии Северск — Соледар — Бахмут», — подчеркнул Пегов.

Он обратил внимание, что о полном выводе войск из Соледара пока говорить рано, так как в городе остаются части 53-й отдельной мехбригады и 71-й егерской бригады, а также остатки 65-й бригады теробороны ВСУ.

В четверг, 8 декабря, бойцы ЛНР предотвратили попытку прорыва ВСУ на Соледарском направлении.

* Против участников группировки «Айдар» в России возбуждены уголовные дела.