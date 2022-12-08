08 декабря 2022, 20:27
Бойцы ЛНР предотвратили попытку прорыва ВСУ на Соледарском направлении
Народная милиция ЛНР: прорыв ВСУ успешно отбили на Соледарском направлении
Подразделения Народной милиции ЛНР успешно отбили попытку прорыва Вооруженных сил Украины на Соледарском направлении. Об этом официальный представитель военного ведомства республики Иван Филипоненко сообщил ТАСС.
«Уничтожено три единицы боевой техники, <…> как минимум ликвидированы экипажи боевых машин, то есть минимум два-три человека на машину», — сказал он.
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Российские военные успешно нанесли удары на всех участках фронта, находящихся в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР. В результате под обстрел попала техника и украинские боевики.
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ВС России ударили из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по опорному пункту украинских войск на Сватовском направлении в ЛНР в среду, 8 декабря. Позиции ВСУ атаковали бойцы Западного военного округа. Огонь тяжелой огнеметной системы корректировали при помощи дрона.
Несколько дней назад российские военные продвинулись на линии соприкосновения в ДНР и ЛНР. Сейчас они занимают новые позиции под Артемовском и Соледаром.
Специальная военная операция РФ на Украине
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