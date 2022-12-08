Спецоперация 08 декабря 2022, 20:27 Бойцы ЛНР предотвратили попытку прорыва ВСУ на Соледарском направлении Народная милиция ЛНР: прорыв ВСУ успешно отбили на Соледарском направлении РИА «Новости»

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Подразделения Народной милиции ЛНР успешно отбили попытку прорыва Вооруженных сил Украины на Соледарском направлении. Об этом официальный представитель военного ведомства республики Иван Филипоненко сообщил ТАСС.

«Уничтожено три единицы боевой техники, <…> как минимум ликвидированы экипажи боевых машин, то есть минимум два-три человека на машину», — сказал он.

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Российские военные успешно нанесли удары на всех участках фронта, находящихся в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР. В результате под обстрел попала техника и украинские боевики.

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ВС России ударили из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по опорному пункту украинских войск на Сватовском направлении в ЛНР в среду, 8 декабря. Позиции ВСУ атаковали бойцы Западного военного округа. Огонь тяжелой огнеметной системы корректировали при помощи дрона.

Несколько дней назад российские военные продвинулись на линии соприкосновения в ДНР и ЛНР. Сейчас они занимают новые позиции под Артемовском и Соледаром.