19 января 2024, 08:52
Украинских связистов проверят на Краснолиманском направлении из-за ЧП на передовой
Марочко: связистов ВСУ проверят из-за ЧП на Краснолиманском направлении
Проверку связистов ВСУ устроили на Краснолиманском направлении из-за недавнего случая потери управления подразделениями на передовых позициях. Такие данные со ссылкой на собственные источники опубликовал в Telegram подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его данным, комиссия из управления связи штаба оперативно-стратегической группы «Хортица» прибыла для разбирательств в населенный пункт, где находится основной узел связи одной из украинских бригад.
Реклама
Выяснять собираются причины отсутствия связи в звене рота — батальон — бригада из-за потери управления военнослужащими, которые находились на передовых позициях на Краснолиманском направлении, пояснил Марочко.
Накануне он публиковал данные о том, что командование оперативно-стратегической группы «Хортица» поставило задачу занять позиции в так называемой «серой зоне»с последующим развитием наступления на оборонительные рубежи российских сил.
«В кратчайшие сроки, в вышестоящий штаб должны быть представлены предложения по выполнению задачи, с расчетом сил и средств», — подчеркнул подполковник.
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама