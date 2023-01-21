Важное 21 января 2023, 13:30 ВСУ начали срочную переброску резервов ближе к линии соприкосновения в Запорожской области Рогов: ВСУ перебрасывают резервы к линии соприкосновения в Запорожской области РИА «Новости»

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Власти Украины в срочном порядке организовали переброску резервов ближе к линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его данным, резервы перебрасывают с Запорожско-Криворожского направления, а именно из Днепропетровской области, из-под Кривого Рога.

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Подразделения ВСУ передислоцируют ближе к линии соприкосновения в Запорожской области, чтобы «отрабатывать тяжелой артиллерией и РСЗО», пояснил Рогов. Он обратил внимание, что украинские военные сейчас испытывают очень острый снарядный голод.

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«Они буквально отрабатывают по нашим позициям одним, двумя выстрелами — и все. Раньше они насыпали по 15-20 и не останавливались», — сказал Рогов.

По его словам, причиной этого стало нарушение снабжения ВСУ после того, как подразделения ВС РФ взяли под контроль трассу Каменское — Орехов вдоль линии боевого столкновения. Кроме того, российские войска уничтожили склады, где хранились оружие и боеприпасы противника.