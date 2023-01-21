Спецоперация 21 января 2023, 10:09 Подразделения ВС РФ взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожской области Рогов: первая линия обороны ВСУ в Запорожской области взломана на отдельных участках РИА «Новости»

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Российские войска взломали первую линию обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Первая линия обороны ВСУ на Запорожском направлении взломана. Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление», — сказал Рогов.

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Наступательные действия, по его словам, сопровождаются зачисткой ряда населенных пунктов. Рогов подчеркнул, что по всей линии фронта ВС РФ владеют инициативой.

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По его словам, основную линию обороны противник выстроил на уровне подконтрольных им городов Каменское — Орехов — Гуляйполе.

«Каменское и Орехов — это выход на город Запорожье», — сказал Рогов.

Накануне, 20 января, Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта Лобковое. Оно расположено примерно в 25 километрах от Орехова.