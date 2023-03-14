Спецоперация 14 марта 2023, 08:51 ВСУ начали перебрасывать боевую авиацию на Запорожское направление Рогов: Украина начала переброску боевой авиации на Запорожское направление РИА «Новости»

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Киевский режим начал переброску военной авиации на Запорожское направление. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в комментарии РИА «Новости».

«Режим [президента Владимира] Зеленского начал переброску авиации на Запорожское направление», — сказал он.

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Рогов отметил, что речь идет о советских вертолетах и истребителях, которые неофициально передали ВСУ страны бывшего Варшавского договора. Также американцы в свое время перевозили их из Афганистана.

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Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил, что украинские власти начали мобилизовать студентов. Запорожская область вошла в состав России после проведенного осенью 2022 года референдума. Однако Украина не признала его результаты и начала регулярно обстреливать область. По последним данным, под российским контролем находится 70% области, под контролем ВСУ остается город Запорожье.