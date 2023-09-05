Спецоперация 05 сентября 2023, 11:12 ВСУ начали наступление под Угледаром — Ходаковский Комбат Ходаковский заявил о начале наступления ВСУ под Угледаром РИА «Новости»

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Украинские силы стали наступать на участке Новодонецкое — Новомайорское, который находится под Угледаром. Об этом сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

«После нескольких дней артподготовки противник перешел к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское», — написал он.

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Ходаковский отметил, что наибольшую активность фиксируют около поселка Новодонецкое. Вооруженные силы Украины пытаются прорваться и применяют для этого большое количество техники.

Ранее западные СМИ предположили, что для удачного прорыва ВСУ понадобится расчистить от мин по крайней мере 16 километров пути. В противном случае техника украинцев и важные иностранные грузы окажутся в уязвимом положении.