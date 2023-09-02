Мир 02 сентября 2023, 05:21 Условие для прорыва российской обороны назвали Украине BI: ВСУ должны расчистить 16 километров пути для прорыва обороны ВС России РИА «Новости»

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Для прорыва российской обороны украинским военным придется расчистить от мин как минимум 16 километров пути. Об этом в своей статье написал обозреватель издания Business Insider Крис Панелла.

Если ВСУ не смогут этого сделать, то их бронетехника и жизненно важные западные грузы окажутся уязвимыми для контрбатарейного огня, ракет и артиллерии ВС России, указал автор материала.

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В процессе украинского контрнаступления, как указал обозреватель, бронетехника Запада показала свою «беспомощность» при столкновении с российской обороной.

Добиться заявленных целей операции ВСУ мешают контрудары российских военных, считает Панелла. По его мнению, именно из-за них украинские военные не могут прорваться к Азовскому морю.

Украинское контрнаступление закончится уже к концу сентября, считает американский офицер в отставке Дэниел Дэвис. Он обратил внимание на большие потери, которые несут ВСУ, и на приближающийся сезон дождей. Мнение офицера по поводу сроков завершения украинского контрнаступления связано с этими обстоятельствами.