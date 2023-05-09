Важное 09 мая 2023, 11:05 «Рвут фланги». Пригожин заявил о скором контрнаступлении ВСУ Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что ВСУ скоро пойдут в наступление РИА «Новости»

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ВСУ активизировались на артемовском направлении и в ближайшее время начнут контрнаступление. Такое заявление сделал глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Видеоосообщение бизнесмена опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

«Сегодня они рвут фланги на артемовском направлении. Ведут перегруппировку на Запорожье, и в ближайшее время начнется контрнаступление», — сказал Пригожин.

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Украинские военные дали понять, что анонсируемая атака «будет на земле, а не по телевизору», подчеркнул глава ЧВК.

Он также сообщил, что «вагнеровцы» не оставят Артемовск еще несколько дней, несмотря на то, что снарядов по-прежнему не хватает. Ранее Пригожин заявлял, что «оркестранты» покинут город в 00:00 10 мая.

Бои за Артемовск продолжаются уже многие месяцы. Сегодня, 9 мая, стало известно, что ВСУ оттеснили к Северному пруду. Сами украинцы отмечают, что держать оборону становится труднее с каждым сданным метром.

По информации Пригожина, под контролем противника остается около двух квадратных километров территории города.