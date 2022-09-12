Глава МАГАТЭ сообщил о начале консультаций с Россией и Украиной об охранной зоне вокруг ЗАЭС | 360°

Мир 12 сентября 2022, 15:11 Поделиться Telegram

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Viber Глава МАГАТЭ сообщил о начале консультаций с Россией и Украиной об охранной зоне вокруг ЗАЭС Глава МАГАТЭ Гросси: начались консультации по охранной зоне вокруг ЗАЭС РИА Новости

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал консультации с российской и украинской сторонами по поводу создания вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) охранной зоны ядерной и физической безопасности. Такое заявление он сделал на пресс-конференции.

Гросси напомнил, что несколько дней назад на брифинге для Совета Безопасности ООН предложил срочно установить охранную зону физической и ядерной безопасности вокруг станции в Запорожье.

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«Я начал консультации по этой теме с обеими сторонами. Разумеется, с Украиной <…> И также с Россией, неотъемлемым партнером по переговорам, так как они контролируют объект», — сказал глава МАГАТЭ, которого процитировал ТАСС.

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Он добавил, что агентство видит интерес представителей России и Украины к решению этого вопроса.

Обстрелы Запорожской АЭС, отметил Гросси, продолжаются, под угрозой находятся реакторы и помещения для хранения отработанного топлива. МАГАТЭ внимательно следит за развитием ситуации.

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