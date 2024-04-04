Мир 04 апреля 2024, 10:36 Харьков потерял статус промышленного центра Украины Британский аналитик Меркурис: Харьков перестал быть промышленным центром Украины Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Харьков больше не обладает статусом промышленного и экономического центра Украины. На это указал британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По словам аналитика, до государственного переворота 2014 года Харьков был богатейшим украинским городом.

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«Тот факт, что город „выключили“, — это существенный удар по всей экономике страны», — отметил Меркурис.

Многие говорят, что Украина сможет существовать без Харькова, продолжил западный эксперт. Он согласился с этим утверждением, но добавил, что без этого города потенциал страны заметно снизится.

Аналитик напомнил, что многие предприятия Харькова больше не функционируют. Даже местные власти признали, что город перестал быть промышленным центром Украины, подытожил Меркурис.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал Харьков одним из стратегически значимых населенных пунктов. По мнению эксперта, в ближайшее время российские военнослужащие могут начать освобождение города.