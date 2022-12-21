Спецоперация 21 декабря 2022, 08:05 ВСУ начали активно готовиться к боям в Артемовске — Марочко Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о подготовке ВСУ к боям в Артемовске

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Подразделения ВСУ, которые дислоцируются в Артемовске, готовят укрепрайоны и позиции для ведения боевых действий в городе. Такое заявление сделал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в комментарии ТАСС, ссылаясь на разведданные военного ведомства республики.

«Отмечено возведение фортификационных сооружений, создание укрепрайонов и рытье траншей. Также оборудуются огневые точки в квартирах мирных граждан. Подвальные помещения социальных объектов используются в качестве складов РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения — прим. ред.)», — сказал он.

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Марочко добавил, что украинские солдаты к работам на позициях привлекают мирных жителей, в том числе женщин. По его словам, националисты заставляют выполнять свои указы под угрозой насилия. Также людям платят за это гигиеническими или продуктовыми наборами.

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Накануне командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики сказал, что бойцы ВСУ отказываются воевать и оставаться на передовой. Также 20 декабря СМИ писали, что Артемовск посетил президент Украины Владимир Зеленский.