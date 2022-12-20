Мир 20 декабря 2022, 14:19 Зеленский без предупреждения приехал в Артемовск — СМИ Президент Украины Зеленский приехал с неанонсированным визитом в Артемовск РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Артемовск, за который идут ожесточенные бои, приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он нанес визит без предупреждения, рассказал ТАСС со ссылкой на местный телеканал «Дом».

Украинский лидер наведался в Артемовск, который при киевском режиме переименовали в Бахмут, 20 декабря. Цель визита журналистам не назвали.

Реклама

Накануне Зеленский в своем Telegram-канале назвал этот город самой горячей точкой на всей территории боевых действий. Он подчеркнул, что бои за него ведут с мая. Это его вторая за месяц поездка на удерживаемую территорию Донецкой Народной Республики — 6 декабря он заявлял, что побывал в Славянске.

Реклама

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее рассказал, что Вооруженные силы Украины понесли в районе Артемовска большие потери, на смену погибшим и раненым перебросили 800 плохо обученных мобилизованных бойцов.

Командование подготовилось к эвакуации, а военные начали применять тактику выжженной земли и уничтожать все уцелевшие дома, соцобъекты и транспортные развязки.

Солдаты ВСУ признались, что российские военные продвинулись на востоке и бои идут в черте города, а временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин назвал происходящее у Артемовска мясорубкой.