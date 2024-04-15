Спецоперация 15 апреля 2024, 14:22 ВСУ на Авдеевском направлении потеряли почти 300 солдат ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении Официальный сайт президента Украины

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Российская армия за сутки добилась успехов на Авдеевском направлении, улучшив свои позиции и отразив семь контратак. Вооруженные силы Украины потеряли до 295 военнослужащих, сообщило Минобороны.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями улучшили тактическое положение», — объявила пресс-служба.

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В боях у населенных пунктов Уманское, Новгородское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино поразили бойцов и технику 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й, 54-й и 115-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ. Семь контратак отразили в районе Уманского, Новобахмутовки, Первомайского и Бердычей. Украинские войска лишились до 295 военнослужащих, четырех автомобилей, стольких же боевых бронированных машин и одного танка. Среди потерь противника — немецкая бронемашина пехоты Marder.

Группировка войск «Запад» улучшила положение на Купянском направлении, российские системы ПВО за сутки уничтожили 270 беспилотников и шесть реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS. «Известия» показали, как на Донецком направлении поразили склад боеприпасов.