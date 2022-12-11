Спецоперация 11 декабря 2022, 14:24 ВСУ лишились установок «Бук-М1» и РСЗО «Град» в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении установок «Град» и «Бук-М1» в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные в ходе специальной операции уничтожили пусковую установку украинского ЗРК «Бук-М1» и поразили взвод РСЗО «Град» в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили взвод реактивных систем залпового огня „Град“ в Красном Лимане и уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса „Бук-М1“ в районе Краматорска Донецкой Народной Республики», — рассказал он.

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Российские военные поразили артиллерийские батареи 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 101-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Красный Лиман и Северск.

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Оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли огневое поражение 86 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях в 177 районах.

Конашенков добавил, что украинские боевики силами усиленного взвода предприняли попытку наступления на Южно-Донецком направлении. ВС РФ успешно отбили атаку противника, уничтожив боевую машину, два пикапа и до 40 единиц живой силы ВСУ.