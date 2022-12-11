Спецоперация 11 декабря 2022, 14:03 Наступление усиленного взвода ВСУ отбили на Южно-Донецком направлении Минобороны сообщило об отражении атаки усиленного взвода ВСУ на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военные отразили попытку наступления усиленного взвода украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«Противник попытался наступить усиленным взводом в направлении населенного пункта Нескучное. ВС РФ нанесли ему поражение, уничтожив до 40 украинских военнослужащих, два пикапа и боевую машину пехоты», — рассказал он.

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Российские войска на Донецком направлении возобновили наступательные действия, отразив ряд попыток контратак ВСУ. За прошлые сутки ВС РФ уничтожили до 40 украинских военнослужащих, три пикапа и две боевые бронированные машины.

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Кроме того, силы ПВО ликвидировали пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе Мелитополя и населенного пункта Алмазное в ДНР, два реактивных снаряда РСЗО «Ураган» в небе над поселком Новое в Запорожской области.