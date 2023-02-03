Спецоперация 03 февраля 2023, 15:22 ВСУ лишились пусковой установки РСЗО HIMARS в Херсонской области Минобороны: российские военные уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ в Херсонской области United States Air Force

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Российские военные уничтожили на Херсонском направлении американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом заявили в Минобороны.

Удар по установке HIMARS нанесли в районе населенного пункта Антоновка. Кроме того, на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВС РФ уничтожили самоходную гаубицу «Акация» и две САУ «Гвоздика».

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В районах Казацкого, Николаевки и Михайловки Херсонской области российские войска поразили три склада с боеприпасами противника. В районе Червоноармейского ВСУ лишились самолета МиГ-29. Его сбила истребительная авиация ВКС России.

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На Запорожском направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение силам 108 и 110-й бригад теробороны в районах Левадного, Марфополя и Луговского Запорожской области.

Противник потерял на этом направлении более 20 военнослужащих, американскую артиллерийскую систему М777, две гаубицы Д-20, а также гаубицу Д-30.