03 февраля 2023, 15:17
Украинский истребитель МиГ-29 сбили в Херсонской области
Минобороны сообщило о сбитом в Херсонской области украинском истребителе МиГ-29
Летчики российских военно-космических сил сбили украинский истребитель МиГ-29 около села Червоноармейского Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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«Истребительной авиацией Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Червоноармейское Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — заявил представитель оборонного ведомства.
За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников, которые боевики выпустили по селу Котляровка Харьковской области, поселку Никольское и селу Кирилловка Донецкой Народной Республики, селу Куземовка и городу Кременной Луганской Народной Республики, а также городу Голая Пристань Херсонской области.
Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российской группировки войск поразила 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также ударила по живой силе и военной технике в 103 районах.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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