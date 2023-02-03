Спецоперация 03 февраля 2023, 15:17 Украинский истребитель МиГ-29 сбили в Херсонской области Минобороны сообщило о сбитом в Херсонской области украинском истребителе МиГ-29 Ministry of Defense of Ukraine

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Летчики российских военно-космических сил сбили украинский истребитель МиГ-29 около села Червоноармейского Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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«Истребительной авиацией Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Червоноармейское Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — заявил представитель оборонного ведомства.

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников, которые боевики выпустили по селу Котляровка Харьковской области, поселку Никольское и селу Кирилловка Донецкой Народной Республики, селу Куземовка и городу Кременной Луганской Народной Республики, а также городу Голая Пристань Херсонской области.

Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российской группировки войск поразила 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также ударила по живой силе и военной технике в 103 районах.