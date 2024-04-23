Спецоперация 23 апреля 2024, 17:01 ВСУ лишились опорных пунктов на западной окраине Клещеевки Алаудинов заявил о взятии под контроль опорных пунктов ВСУ на окраине Клещеевки РИА «Новости»

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Бойцы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 2-го армейского корпуса взяли под контроль опорные пункты ВСУ на окраине Клещеевки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов.

«Бойцы отряда „шустрого“ спецназа „Ахмат“ совместно с бойцами 4-й бригадой 2-го армейского корпуса МО РФ на западной окраине Клещеевки денацифицировали и взяли под контроль очередные опорные пункты», — написал он.

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Пост Алаудинов проиллюстрировал двумя видео с объективным контролем с беспилотника с кадрами уничтожения украинских военных, а также с моментом занятия окопов.

В начале апреля стало известно, что ВСУ использовали химическое оружие в районе Клещеевки. Предположительно, речь идет о белом фосфоре, сообщало РИА «Новости».