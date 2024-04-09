Спецоперация 09 апреля 2024, 23:34 ВСУ применили химическое оружие у Клещеевки в ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики использовали химическое оружие на Артемовском направлении в Донецкой Народной Республике. Предположительно, речь идет о белом фосфоре. Для атаки ВСУ использовали беспилотники. Об этом сообщило РИА «Новости».

В распоряжении агентства оказалось видео с одной из неразорвавшихся стеклянных колб. ВСУ применяли отравляющее вещество в районе Клещеевки.

В марте постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин сообщил, что ВСУ используют против российских военных химикаты западного производства. Россия расследует эти эпизоды в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

В феврале начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что ВСУ обладают аналогами боевого отравляющего вещества, которое использовали фашисты в годы ВОВ.