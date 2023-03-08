08 марта 2023, 15:03
ВСУ лишились около 60 боевиков на Купянском направлении за сутки
Минобороны: ВС России уничтожили порядка 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские войска на Купянском направлении ликвидировали около 60 украинских боевиков, пресекли действия 10 диверсионно-разведывательных групп противника в минувшие сутки. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минобороны России.
«За сутки на данном направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица „Акация“» — говорится в сообщении.
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В районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия 10 диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
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Украинские войска лишились техники и бойцов в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. На данном направлении активно работает российская группировка войск «Западная».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские войска взяли под контроль всю восточную часть Артемовска.
Минобороны РФ
ЛНР
ВСУ
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