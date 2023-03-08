Спецоперация 08 марта 2023, 15:03 ВСУ лишились около 60 боевиков на Купянском направлении за сутки Минобороны: ВС России уничтожили порядка 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские войска на Купянском направлении ликвидировали около 60 украинских боевиков, пресекли действия 10 диверсионно-разведывательных групп противника в минувшие сутки. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минобороны России.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица „Акация“» — говорится в сообщении.

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В районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия 10 диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

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Украинские войска лишились техники и бойцов в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. На данном направлении активно работает российская группировка войск «Западная».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские войска взяли под контроль всю восточную часть Артемовска.