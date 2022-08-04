ВСУ лишились нескольких взводов РСЗО «Град», орудий «Гвоздика» и гаубиц Д-30

Российские военные усиливают контрбатарейную борьбу в ходе спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ подавили три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 на позициях вблизи Ласточкина, Петровского и Авдеевки, заявили в Минобороны.

Помимо этого, российские средства ПВО за последние 24 часа сбили в воздухе четыре беспилотника в районах Андреевки, Дружного, Изюма и Дмитровки. Были перехвачены пять снарядов РСЗО в районах Солнечного, Музыковки и Дружного.

В общей сложности с начала спецоперации ВС РФ уничтожили более 260 самолетов ВСУ, 145 вертолетов, более 1670 беспилотников, свыше 360 зенитных ракетных комплекса, 4244 танка и других боевых бронированных машин.

Подразделения Восточного военного округа (ВВО) нанесли уже более 50 ракетных ударов «Искандерами-М». ОТРК «Искандер-М» позволяют наносить высокоточные удары как аэробаллистическими, так и крылатыми ракетами по любым целям, находящимся на удалении до 500 километров.