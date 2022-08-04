Российские военные нанесли более 50 ударов «Искандерами-М» в ходе спецоперации

Подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе спецоперации нанесли более 50 ракетных ударов «Искандерами-М». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ведомство также опубликовало видео с боевой работой расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов.

«Наше ракетное подразделение выполняет задачи в ходе спецоперации. Мы выполняем уничтожение целей крылатыми и аэробаллистическими ракетами на дальность до 500 километров. Всего силами нашего подразделения было выполнено более 50 ракетных ударов, указанные цели были поражены», — рассказал один из военнослужащих.

Он отметил, что недавно силами расчетов ВВО были уничтожены склады вооружения и военной техники, поставляемой странами НАТО на Украину. В ходе нанесения ракетного удара ВСУ лишись орудий, боеприпасов к ним, а также средств буксировки.

По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 261 самолет ВСУ, 145 вертолетов, 1669 беспилотников, 361 зенитно-ракетный комплекс, более 4230 танков и других боевых бронированных машин.