19 апреля 2024, 16:26
ВСУ лишились более 3,5 тысячи бойцов за неделю на Донецком направлении
МО: потери ВСУ на Донецком направлении превысили 3,5 тысячи бойцов за неделю
Вооруженные силы Украины на Донецком направлении за неделю потеряли более 3350 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Украинская армия лишилась четырех танков и пяти боевых бронированных машин. ВС России поразили 31 орудие полевой артиллерии и семь складов боеприпасов.
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«На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи», — добавили в ведомстве.
Российская армия ударила по живой силе и технике двух аэромобильных, четырех штурмовых и шести механизированных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Раздоловки, Орехово-Васильевке, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки.
ВС России 19 апреля атаковали расположение ВСУ в Часовом Яре, где находились зарубежные наемники. Укрепрайон боевиков находился на большом расстоянии от первой линии обороны.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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