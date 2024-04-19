Спецоперация 19 апреля 2024, 16:26 ВСУ лишились более 3,5 тысячи бойцов за неделю на Донецком направлении МО: потери ВСУ на Донецком направлении превысили 3,5 тысячи бойцов за неделю Diego Herrera/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Вооруженные силы Украины на Донецком направлении за неделю потеряли более 3350 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Украинская армия лишилась четырех танков и пяти боевых бронированных машин. ВС России поразили 31 орудие полевой артиллерии и семь складов боеприпасов.

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«На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи», — добавили в ведомстве.

Российская армия ударила по живой силе и технике двух аэромобильных, четырех штурмовых и шести механизированных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Раздоловки, Орехово-Васильевке, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки.

ВС России 19 апреля атаковали расположение ВСУ в Часовом Яре, где находились зарубежные наемники. Укрепрайон боевиков находился на большом расстоянии от первой линии обороны.