10 мая 2023, 14:46
ВСУ лишились 140 боевиков на двух направлениях в зоне спецоперации
ВС России уничтожили 140 украинских боевиков на Краснолиманском и Херсонском направлениях
Украинские военные потеряли за сутки до 140 боевиков на Краснолиманском и Херсонском направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.
«На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих», — уточнили в ведомстве.
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Кроме того, противник лишился четырех автомобилей и самоходной артиллерийской установки «Акация».
В районе села Кизомыс бойцы ВС России взорвали склад боеприпасов 121-й бригады теробороны ВСУ.
На Краснолиманском направлении удары по позициям ВСУ нанесли оперативно-тактическая и армейская авиация. Артиллеристы группировки войск «Центр» разбили противника в районах населенных пунктов Старый Караван и Терны в Донецкой Народной Республике, Невское и Червоная Диброва в Луганской Народной Республике.
За сутки на данном направлении уничтожили 60 украинских солдат, две бронемашины, два автомобиля, установку «Акация» и гаубицу Д-20.
Российские военные также поразили пункт управления бригады теробороны ВСУ в ДНР.
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