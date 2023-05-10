Спецоперация 10 мая 2023, 14:46 ВСУ лишились 140 боевиков на двух направлениях в зоне спецоперации ВС России уничтожили 140 украинских боевиков на Краснолиманском и Херсонском направлениях РИА «Новости»

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Украинские военные потеряли за сутки до 140 боевиков на Краснолиманском и Херсонском направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих», — уточнили в ведомстве.

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Кроме того, противник лишился четырех автомобилей и самоходной артиллерийской установки «Акация».

В районе села Кизомыс бойцы ВС России взорвали склад боеприпасов 121-й бригады теробороны ВСУ.

На Краснолиманском направлении удары по позициям ВСУ нанесли оперативно-тактическая и армейская авиация. Артиллеристы группировки войск «Центр» разбили противника в районах населенных пунктов Старый Караван и Терны в Донецкой Народной Республике, Невское и Червоная Диброва в Луганской Народной Республике.

За сутки на данном направлении уничтожили 60 украинских солдат, две бронемашины, два автомобиля, установку «Акация» и гаубицу Д-20.

Российские военные также поразили пункт управления бригады теробороны ВСУ в ДНР.