Спецоперация 10 мая 2023, 14:47 Российские силы поразили пункт управления бригады теробороны ВСУ в ДНР Минобороны: российские силы поразили пункт управления 107-й бригады теробороны ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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ВС России ударили по пункту управления 107-й бригады территориальной обороны ВСУ около населенного пункта Петровское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.

«В районе населенного пункта Петровское Донецкой народной республики поражен пункт управления 107-й бригады территориальной обороны ВСУ», — сказано в сообщении.

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Также российские военные поразили в районе города Орехов Запорожской области пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники противника. Речь идет о 65-й механизированной бригады Вооруженных силы Украины (ВСУ).

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил 10 мая, что украинское подразделение потерпело поражение на западной окраине Артемовска. Бои там продолжаются, российские силы продвигаются вперед. Тем временем представители ЧВК «Вагнер» пресекли удар Вооруженных сил Украины около этого населенного пункта.