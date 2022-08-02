ВСУ консультировались с США перед ударами HIMARS

Украинские военные консультировались с США перед использованием РСЗО HIMARS. Американские власти могут отменить атаку, если их не устраивает выбранная цель. Об этом заявил представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если он недоволен намеченной целью», — написало издание The Telegraph со ссылкой на представителя управления.

При этом Скибицкий отметил, что перед применением HIMARS украинские войска опираются на информацию, полученную в режиме реального времени. По его словам, американцы не предоставляют координаты для наведения РСЗО. Украинец не смог сказать, используют ли ВСУ британские и американские спутники при атаках.

«Мы хорошо сотрудничаем в этой области с нашими партнерами в Соединенном Королевстве. У нас очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями», — заявил Скибицкий.

Поздно вечером в понедельник, 1 августа, ВСУ обстреляли территорию Луганской Народной Республики из американских РСЗО HIMARS. Об атаке сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).