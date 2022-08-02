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    02 августа 2022, 03:45

    ВСУ консультировались с США перед ударами HIMARS

    Представитель разведки Украины Скибицкий: ВСУ консультировались с США перед ударами HIMARS

    Дарья Бунякова

    Украинские военные консультировались с США перед использованием РСЗО HIMARS. Американские власти могут отменить атаку, если их не устраивает выбранная цель. Об этом заявил представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.

    ВСУ консультировались с США перед ударами HIMARS

    «Существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если он недоволен намеченной целью», — написало издание The Telegraph со ссылкой на представителя управления.

    При этом Скибицкий отметил, что перед применением HIMARS украинские войска опираются на информацию, полученную в режиме реального времени. По его словам, американцы не предоставляют координаты для наведения РСЗО. Украинец не смог сказать, используют ли ВСУ британские и американские спутники при атаках.

    «Мы хорошо сотрудничаем в этой области с нашими партнерами в Соединенном Королевстве. У нас очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями», — заявил Скибицкий.

    Поздно вечером в понедельник, 1 августа, ВСУ обстреляли территорию Луганской Народной Республики из американских РСЗО HIMARS. Об атаке сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).