ВСУ обстреляли Стаханов из американских HIMARS

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Луганской Народной Республики из американских РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Снаряды украинские военные выпустили по Стаханову. Обстрел зафиксировали в 22:05. В сторону населенного пункта полетели три ракеты.

Информация о жертвах и разрушениях не приводится.

Днем 1 августа под огонь ВСУ попала Ясиноватская центральная районная больница. По ней стреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган». Украинские военные атаковали Ясиноватую со стороны Авдеевки. По городу выпустили пять 122-миллиметровых снарядов.

В прошлые выходные по населенному пункту также били из тяжелого вооружения, как и по нескольким районам Донецка. На мирные города Донбасса украинские военные продолжают скидывать мины «Лепесток» — их разбрасывают кассетами с воздуха. Небольшие по размеру мины замаскированы под листья, их сложно заметить как в траве, так и просто на земле. Вернуть предохранитель «Лепестка» на место тоже нельзя — только привести взрывное устройство в действие.