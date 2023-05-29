Спецоперация 29 мая 2023, 08:59 ВСУ из-за дождей бросили часть позиций на Купянском направлении Бывший офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ оставили позиции на Купянском направлении из-за дождей Официальный сайт президента Украины

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ВСУ вынужденно покинули часть позиций на Купянском направлении, затопленных сильными дождями. Об этом ТАСС рассказал отставной подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на информацию российской разведки.

«На купянском направлении украинские боевики из-за неблагоприятных погодных условий были вынуждены оставить второстепенные позиции», — констатировал Марочко.

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Он уточнил, что говорит о позициях в низинах и оврагах в районе Куземовки, Стельмаховки и Новоселовского. Украинским личным составом, который увели с этих территорий, решили усилить наряды на стратегических высотах.

Накануне Минобороны России доложило, что на Купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Западная» поразили живую силу и технику противника в районе Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР, а также в районе населенных пунктов Першотравневое, Тимковка и Двуречная Харьковской области.

Ранее Андрей Марочко сообщал о перебоях с поставками оружия и боеприпасов для ВСУ из-за непогоды.