Мир 26 мая 2023, 09:29 ВСУ начали испытывать перебои в поставках оружия и боеприпасов из-за непогоды Экс-офицер Марочко: перебои в поставках оружия и боеприпасов начались у ВСУ из-за непогоды U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Перебои в поставках оружия и боеприпасов начали испытывать ВСУ в зоне специальной военной операции из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канал сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Неблагоприятные погодные условия повлияли на ход боевых действий в зоне ответственности Южной группировки войск», — отметил он.

Реклама

По словам экс-офицера, сильные дожди размыли грунтовые дороги, которые использовали украинские боевики. Это затруднило поставки на передовую оружия и боеприпасов.

Точность обстрелов со стороны ВСУ упала, так как дождь мешает применять дроны для разведки и корректировки ведения огня. Марочко отметил, что также несвоевременная эвакуация с поля боя раненых привела к росту безвозвратных потерь в рядах украинской армии.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке сообщил, что ВСУ из страха устроили ротацию войск на гражданских авто и малыми группами.