Спецоперация 19 декабря 2022, 08:59 ВСУ из-за дефицита техники переделали гражданские джипы в боевые Офицер ЛНР Марочко: ВСУ на Краснолиманском направлении сменили тактику и атакуют на джипах РИА «Новости»

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Украинские подразделения на Краснолиманском направлении изменили тактику и стратегию боя. Они переоборудовали гражданские джипы в боевые, создали легкие и быстрые группы, рассказал в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«На Краснолиманском направлении отмечается изменение тактики и стратегии противника», — написал он.

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Андрей Марочко объяснил, что Вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов и тяжелой бронетехники, поэтому командование решило сделать ставку на быстрые и легкие боевые группы. Украинские военные переделали гражданские джипы так, чтобы устанавливать на них крупнокалиберные пулеметы и минометы. При помощи этого ноу-хау они прикрывают свою пехоту, постоянно кочуя вдоль укрытий.

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Ранее командир добровольческого подразделения «Троя» с позывным Алабай рассказал журналистам, что ВСУ активизировали своих диверсантов под Сватовом. Российские военные узнали, что в этом районе создали спящие ячейки.