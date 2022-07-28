ВСУ использовали запрещенные мины при обстреле Донецка

Жителей Донецка предупредили, что на улицах города могут находиться разбросанные мины ПМФ-1 «Лепесток». Их выпустили при ударах по столице ДНР со стороны ВСУ, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

Противопехотные мины были рассыпаны по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Их обнаружили сотрудники скорой помощи, которые выехали по вызову.

«Будьте внимательны, вражеские противопехотные мины могли быть сброшены и по другим адресам. Не вздумайте прикасаться к подобного рода взрывоопасным предметам, берегите свои жизни и здоровье», — говорится в сообщении.

«Лепесток» — это противопехотная мина, которая срабатывает, когда на нее наступят. Она имеет защитный цвет и поэтому плохо видна в траве. В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство таких мин. Используя их для атак, страна нарушает взятые на себя международные обязательства.

ВСУ не жалеют мирных жителей и часто используют их в качестве живого щита. В Сумах украинские военные захватили персонал детского медучреждения.