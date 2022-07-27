ВСУ захватили пациентов и персонал детской больницы в Сумах

ВСУ используют медицинские учреждения для военных целей. В Харькове, Сумах, Виннице и Николаевке разместили вооруженные формирования, штаб теробороны и военную технику. Новые факты преступных действий украинской стороны против мирных жителей на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В Харькове батальон «Кракен» разместили на территории городской клинической больницы № 7. В Сумах штаб территориальной обороны занял детскую больницу, там же разместили склад вооружения и боеприпасов. Персонал и пациентов силой удерживают в подвале здания.

Мизинцев сообщил, что за прошедшие сутки с территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины на территорию России эвакуировано более 25 тысяч человек, поступило более 35 новых обращений с просьбой об эвакуации с Украины.

Российская сторона доставила 679 тонн гуманитарных грузов на территорию ЛНР, ДНР, Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области.