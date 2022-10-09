ВСУ использовали снаряд со шрапнелью для удара по Старобельску | 360°

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ВСУ использовали снаряд со шрапнелью для удара по Старобельску

Глава представительства ЛНР Мирошник: в Старобельске ВСУ использовали снаряд со шрапнелью

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Украинские войска для удара по Старобельску использовали снаряд со шрапнелью. Он предназначен для поражения людей на открытой местности. Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Удар ракетой HIMARS со шрапнелью был нанесен по месту сбора беженцев из Харьковской области. <…> Туда прибывают беженцы и эвакуируемые из Изюма, Купянска и других населенных пунктов», — написал он.

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Мирошник отметил, что цель явно была выбрана осознанно. Никто не пострадал только благодаря тому, что всех прибывших в пункт размещения беженцев «встретили, оформили и развезли по другим местам размещения».

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До этого Родион Мирошник заявил, что у НАТО нет интереса брать Украину под свою защиту. Он полагает, что альянс бросит Украину так же, как и Афганистан. Мирошник напомнил, что в НАТО, согласно уставу, не могут принять страны с нерешенными территориальными конфликтами.

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