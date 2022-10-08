Мирошник предрек Украине судьбу Афганистана в отношениях с НАТО | 360°

Мир 08 октября 2022, 04:02 Поделиться Telegram

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Viber Мирошник предрек Украине судьбу Афганистана в отношениях с НАТО Глава представительства ЛНР Мирошник: НАТО не будет брать Украину под свою защиту РИА «Новости»

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У НАТО нет интереса брать Украину под свою защиту. Такое мнение высказал ТАСС представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. Он считает, что альянс бросит Украину так же, как и Афганистан.

«Они будут ее снабжать до тех пор, пока им это выгодно. Потом просто закончат операцию, как это было в Афганистане», — заключил глава представительства ЛНР.

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Мирошник напомнил устав НАТО. Согласно документу, в организацию не могут принять страны с нерешенными территориальными конфликтами.

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Политик считает, что альянс получает от Украины все, что ему необходимо и на нынешних условиях.

«Украина предоставила свою территорию для ведения разрушительной войны и свое население для уничтожения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По словам Зеленского, страна уже доказала свою совместимость со стандартами военного блока.

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