19 февраля 2024, 13:09
ВСУ использовали химбоеприпасы США в ходе спецоперации
Минобороны: ВСУ применяли американские химбоеприпасы в зоне СВО
В ходе специальной операции зафиксировали случаи применения украинскими войсками химических боеприпасов США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны.
Темой мероприятия стали вопросы нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия. В декабре 2023 года на Краснолиманском направлении БПЛА сбросили на позиции российских войск газовые гранаты американского производства с веществом «Си-Эс».
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«Соединение относится к классу химических средств борьбы с беспорядками», — отметил Кириллов.
Он привел и другие примеры использования ВСУ американских химбоеприпасов.
В ноябре 2023 года в Минобороны сообщили, что украинские войска за время специальной операции неоднократно отравляли химическим оружием еду. Всего зафиксировали 17 таких случаев.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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