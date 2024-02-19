Важное 19 февраля 2024, 13:09 ВСУ использовали химбоеприпасы США в ходе спецоперации Минобороны: ВСУ применяли американские химбоеприпасы в зоне СВО Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/globallookpress

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В ходе специальной операции зафиксировали случаи применения украинскими войсками химических боеприпасов США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны.

Темой мероприятия стали вопросы нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия. В декабре 2023 года на Краснолиманском направлении БПЛА сбросили на позиции российских войск газовые гранаты американского производства с веществом «Си-Эс».

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«Соединение относится к классу химических средств борьбы с беспорядками», — отметил Кириллов.

Он привел и другие примеры использования ВСУ американских химбоеприпасов.

В ноябре 2023 года в Минобороны сообщили, что украинские войска за время специальной операции неоднократно отравляли химическим оружием еду. Всего зафиксировали 17 таких случаев.