Спецоперация 28 ноября 2023, 20:02 Украина 17 раз применяла химоружие для заражения еды за время СВО МО: ВСУ за время СВО 17 раз применили химоружие для отравления продуктов Pxhere

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Вооруженные силы Украины за время спецоперации неоднократно отравляли химическим оружием еду. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили «Известия».

«Зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек», — уточнил он.

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Кириллов также допустил, что украинские военные могут намеренно заразить питьевую воду, запасы продовольствия и даже корм для животных, передавал RT. Украина все больше уходит в сторону «нестандартных форм ведения действий» во время конфликта.

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