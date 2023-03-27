Спецоперация 27 марта 2023, 08:37 ВСУ будут сдавать Авдеевку — военкоры Военкоры Русской Весны: ВСУ готовятся к потере Авдеевки РИА «Новости»

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Украинская армия готовится к потере Авдееевки и выключает мобильную связь, чтобы помешать сторонникам России информировать о позициях ВСУ. Об этом сообщил Telegram -канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Враг готовится к потере Авдеевки: в городе выключают мобильную связь, вывозят службы и рекомендуют жителям эвакуироваться», — уточнили в сообщении.

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Военкоры подчеркнули, что российские войска наступают на Авдеевском направлении. В марте им удалось значительно продвинуться. Украинские боевики уже начали готовиться к потере города.

Первыми из населенного пункта планируют вывезти работников ЖКХ, которые поддерживают жизнедеятельность Авдеевки.

Ранее мэр города Виталий Барбаш объявил об эвакуации оставшихся жителей. Он отметил, что через пару дней будет невозможно зарядить телефон, так как перестанут обслуживать генераторы и включать сотовые вышки.