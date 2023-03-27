Мир 27 марта 2023, 03:29 Мэр Авдеевки объявил об эвакуации оставшихся жителей города Мэр Авдеевки Барабаш объявил об эвакуации оставшихся жителей города РИА «Новости»

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Мэр подконтрольной украинским властям Авдеевки Виталий Барбаш сообщил о начале эвакуации из города коммунальщиков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня начинаем эвакуацию коммунальной службы из города», — заявил Барбаш.

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Он добавил, что в ближайшее время будет отключена мобильная связь, а через пару дней будет невозможно зарядить телефон, так как некому будет обслуживать генераторы и включать сотовые вышки. Мэр призвал оставшихся жителей покинуть город.

Представитель ВСУ Алексей Дмитрашковский считает, что Авдеевка вскоре может превратиться в Артемовск, где продолжаются тяжелые бои. Министерство реинтеграции Украины рекомендовало местным жителям эвакуироваться из населенного пункта.

Ранее в Сеть попало видео, на котором бойцы российской авиации уничтожили группу иностранных наемников под Авдеевкой. На кадрах можно различить грузинские шевроны, нашивки с флагом Польши и форму украинских военных.