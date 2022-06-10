ВСУ ударили по администрации главы ДНР кассетными боеприпасами

ВСУ целенаправленно наносили удары кассетными боеприпасами по зданию администрации главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке. Об этом РИА «Новости» заявил советник главы правительства республики Ян Гагин.

Фрагменты боеприпасов упали на соседнюю крышу, один из них прилетел в квартиру. Информации о жертвах пока не поступало.

«Был прилет достаточно серьезный. Я так понимаю, что кассеты не все сработали. <…> Поэтому там до сих пор опасно находиться. <…> На соседнюю крышу фрагмент упал. <…> Сейчас посмотрим, вроде бы жертв пока нет. Но один из фрагментов попал как раз в квартиру через балкон», — сообщил Гагин.

Он предположил, что целью ВСУ была администрация Пушилина.

«В городе сейчас нигде не безопасно», — отметил советник премьер-министра ДНР.

Взрывы прогремели в Донецке в пятницу, во второй половине дня. Очевидцы сообщали, что один из снарядов попал в верхний этаж жилого дома вблизи здания администрации главы ДНР. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о прилете на пересечении улицы Артема и проспекта 25-летия РККА.