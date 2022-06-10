Взрыв прогремел в центре Донецка в районе администрации главы ДНР Дениса Пушилина. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал РИА «Новости».

Очевидцы опубликовали видео с места в социальных сетях.

На кадрах показана улица Артема, главная улица Донецка. В центре кадра — здание администрации главы ДНР. Позади за зданием видно дым, который, предположительно, поднялся после обстрела. Само здание, судя по кадрам, не получило повреждений.

По предварительным данным, в центре Донецка разорвались два снаряда, один попал в верхний этаж жилого дома.

Обстрелам также подвергся Ворошиловский район Донецка. Очевидцы сообщили о прилете снаряда на бульваре Пушкина. Столб дыма поднялся высоко в небо. Он заметен с набережной в парке Щербакова.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин написал в Telegram-канале, что Ворошиловский район попал под обстрел со стороны ВСУ.

«Прилет на пересечении улицы Артема и 25-летия РККА», — сообщил Кулемзин.

Фотографии с последствиями обстрела появились в социальных сетях.

На кадрах изображен жилой дом на проспекте 25 лет РККА, получивший повреждения при обстреле.

Сведений о пострадавших пока не поступало.